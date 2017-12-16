Праге не хватает квартир

Согласно аналитическому заключению компании Deloitte, чтобы удовлетворить потребности жителей, в Праге не хватает 22 тысяч новых квартир. При этом дефицит постоянно нарастает. В 2000 году было выдано 8 тысяч строительных разрешений на возведение новых жилых домов, в прошлом году их был только 6000. По результатам года, ожидают специалисты, упоминаемый показатель сократится до 4 тысяч разрешений.

В Праге ныне строится квартир меньше, чем в период экономического кризиса. Дефицит квартир приводит к их быстрому подорожанию.