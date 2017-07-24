В рейтинге, составленном агентством Ipsos, чешская столица оказалась на 30-м месте среди 60-ти городов мира, которые оценивались с точки зрения качества проживания, возможности ведения бизнеса и туризма. При этом более высокую оценку получила туристическая привлекательность Праги (15 место). Возглавили список абсолютных победителей Нью-Йорк (50 баллов), Абу-Даби (46 баллов) и Лондон (41 балл). Прага набрала 11 баллов. Лучшим городом для жизни признан Цюрих. Как туристический центр первое место занял Париж, а как город для ведений бизнеса – Нью-Йорк. Москва набрала 9 баллов, заняв 34-е место. В конце рейтинга оказались Тегеран и Найроби.