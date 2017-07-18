Прага выпускает новое мобильное приложение для туристов, которое поможет гостям лучше ориентироваться, предоставит необходимую информацию и покажет туристические достопримечательности, находящиеся вне центра города. Данное предложение во вторник одобрили члены Городского совета. Приложение будет запущено в августе 2017 года. С помощью двух-трех «кликов» туристы получат информацию, для приобретения которой раньше им пришлось бы долго изучать путеводители. Одновременно, новинка призвана мотивировать гостей города к посещению интересных мест, находящихся вне исторического центра. «В данном случае речь идет о так называемом извлечении туристов из центра с помощью геолокационных игр и туров по интересам», - говорится в аннотации к новому приложению.