Прага вспоминает о самоссожении Рышарда Сивеца, протестовавшего против оккупации Чехословакии

В Праге в пятницу, 25 августа, состоится торжественный акт, посвященный памяти польского гражданина Рышарда Сивеца, совершившего 8 сентября 1968 года самосожжение в знак протеста против вторжения стран Варшавского договора в Чехословакию.

Собрание начнется в 11:30 перед зданием Института расследования тоталитарных режимов на Жижкове, где память Сивеца увековечена мемориальной доской. ЧТК об этом сообщила Луцие Закопалова, сотрудница Польского института в Праге. Она напомнила, что польский чиновник в возрасте 59 лет, бывший отцом пяти детей, подверг себя самоссожению на празднике урожая, проходившем на варшавском Стадионе десятилетия.

«Участие польских солдат в подавлении Пражской весны потрясло Рышарда Сивеца до такой степени, что он решился на этот радикальный поступок», – отметила в интервью ЧТК Луцие Закопалова.