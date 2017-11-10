С 27 ноября по 1 декабря Прага впервые примет «Неделю украинского кино». В программу фестиваля включены старые и новые полнометражные и документальные фильмы, отражающие сложную историю и современность Украины, жизнь ее жителей, изменившуюся вследствие российско-украинского конфликта.

В кинотеатрах Atlas a Ponrepo зрители увидят ленту «Стремглав» режиссера Марины Степанской, представленную в этом году на международном кинофестивале в Карловых Варах, шедевр украинского кинематографа «Белая птица с черной отметиной» Юрия Ильенко, фильмы «Красный», «Январь – март», «Припутни» и «Родные».

Все кинокартины будут показаны в оригинале с чешскими субтитрами.