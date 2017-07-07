Столица Чехии, по оценкам социологов из Европейской комиссии, является одним из городов с самым высоким уровнем культуры в ЕС. В рейтинге, в котором города оценивались по 29 критериям, Прага заняла третье место. Среди рассматриваемых критериев были культурная жизнь, аспекты креативной экономики и открытость среды. Прага попала в топ, благодаря большому количеству проходящих в городе концертов и культурных мероприятий, а также большому числу музеев, театров, галерей, кино и международных фестивалей, крупнейшим из которых является «Пражская весна». Завоевать победу Праге помогло и большое количество рабочих мест в креативном секторе. «Тормозит» чешскую столицу оценка ВУЗов, число патентов ICT, интеграция иностранцев и транспортная доступность.