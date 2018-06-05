Прага протестовала против назначения Андрея Бабиша премьером

Во вторник, за день до повторного назначения главы движения ANO Андрея Бабиша премьером Чехии, верхняя часть пражской Вацлавской площади заполнилась тысячами демонстрантов. В центре столицы, как и в ряде других городов страны, граждане собрались чтобы выразить свое несогласие с решением президента Милоша Земана, который, как заявлено, «выполняет свое обещание».

Транспаранты, принесенные участниками демонстрации, напоминали о том, что Андрей Бабиш является обвиняемым по делу о махинациях с европейскими дотациями. Без внимания протестующих не осталось также подозрение, что повторно назначаемый премьер в прошлом сотрудничал с коммунистической спецслужбой StB (аналог советского КГБ).