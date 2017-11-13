Прага прощается с композитором и экс-министром культуры Вацлавом Ридлбаухом

Лорета Вашкова
13-11-2017
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В Большом церемониальном зале пражского крематория Страшнице в понедельник состоится прощание с композитором и бывшим министром культуры Вацлавом Ридлбаухом. Ридлбаух также длительное время являлся директором Чешской филармонии, был менеджером многих культурнух проектов, а также педагогом нескольких высших учебных заведений.

Автор ряда произведений, награжденных престижными наградами в конкурсах композиторов, в прошлом был художественным руководителем оперы Национального театра. «Макбет» В. Ридлбауха шесть сезонов не сходил с Новой сцены Национального театра.

3 ноября В.Ридлбаух скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

 
 
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