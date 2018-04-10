Прага намерена увеличить зону запрета на распитие спиртных напитков на улице

Администрация района Прага-1 подаст заявление в мэрию города на расширение мест, где запрещено распитие спиртных напитков прямо на улице.

В данное время такой запрет действует в 50 местах района Прага-1. В список планируется включить еще 13 улиц и площадей, в том числе Малостранскую и Мальтийскую площади, Нерудову, Кармелитскую, Мостецкую и Билкову улицы, а также три улицы в районе Бетлемской площади.

Закон, запрещающий распитие алкоголя в некоторых общественных местах, был принят в 2008 г. С тех пор в него был внесен ряд дополнений, и к 2013 г. список мест, попавших под запрет, удвоился. На сегодняшний день действие закона распространяется в общей сложности на более чем 800 улиц и площадей.