Пражские спасатели будут обучать команду будущих авиаспасателей из Шанхая. «Первая группа в составе шести человек должна прибыть в Чехию уже в октябре текущего года», – сообщил информационному агентству ЧТК представитель столичного муниципалитета Радек Лацко. Шанхай намеревается в течение трех лет сформировать подразделение авиаспасательной службы. Обучение специалистов будет оплачивать небанковская кредитная организация Home Credit, усилившая экономическое присутствие в Китае. «Шанхай выбирал между двумя возможностями и также задумывался об использовании опыта экспертов из Рима, однако наконец отдал предпочтение чешской спасательной службе, которая гордится одной из самых длительных традиций в данной сфере и помогает пражанам вот уже 160 лет», – подчеркнул Лацко.