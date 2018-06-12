PPF Петра Келлнера приобрела компанию Škodа Transportation за 326 млн евро

Как сообщает издание Euro.cz, инвестиционная группа PPF, принадлежащая Петру Келлнеру, приобрела пльзеньское предприятие Škodа Transportation за 326 млн евро, что по курсу на конец апреля 2018 г., то есть на момент закрытия сделки, составило 8,3 млрд евро.

За вычетом 900 млн крон, которые холдинг PPF передал компании Škodа в конце 2017 г. в форме займа, девять владельцев получили в общей сложности от продажи пльзеньского предприятия сумму в размере 7,4 млрд крон (290 млн евро). Таким образом, цена, которая была заплачена за предприятие, оказалась значительно ниже ожидаемой. В 2017 г. владельцы предприятия сообщали о своих планах продать компанию китайскому холдингу CRRC за сумму от 30 до 50 млн крон, однако сделка не состоялась.

Локомотивостроительный конгломерат Škodа Transportation выпускает локомотивы, трамваи, электроавтобусы и поезда метро.