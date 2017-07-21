Пожарные эвакуировали постояльцев отеля «Термал» в Карловых Варах

Катерина Айзпурвит
21-07-2017
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В связи с возгоранием, произошедшим вечером 20 июля в подвальных помещениях гостиницы «Термал» в Карловых Варах, пожарные провели полную эвакуацию постояльцев отеля. Как сообщает пресс-секретарь пожарной службы, очаг возгорания был незамедлительно локализован. По сообщению полиции, пожар произошел в сауне отеля. Поскольку «Термал» является многоэтажным зданием, пожарные приняли решение о присвоении пожару высшей категории сложности. Здание, построенное в 1970-х гг., не оснащено современной системой пожаротушения, что является одной из причин, по которым государство как владелец «Термалем» намерено провести его реконструкцию.

 
 
 
 
 
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