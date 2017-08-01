Повысится оплата длительного пребывания на больничном

Катерина Айзпурвит
01-08-2017
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Со следующего года повысится оплата длительного больничного сотрудников государственных и частных предприятий. Президент Милош Земан подписал поправку к закону, предусматривающую повышение процентной ставки оплаты в период нетрудоспособности начиная со второго месяца пребывания на больничном. Поправка к закону о медицинском и социальном страховании также облегчит владельцам предприятий процесс выплаты соответствующих налогов на сотрудников. В настоящее время работники в Чехии, начиная с 15-го дня больничного, получают 60% заработной платы. Согласно поправке к закону, с 31 дня эта сумма будет повышаться на 6%, а с 61-го дня больничного будет составлять 72% заработной платы.

 
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