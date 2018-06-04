Повышение зарплат в здравоохранении будет производиться выборочно

Как сообщает Ассоциация больниц ЧР, запланированное на 2019 год повышение зарплат не будет распространяться автоматически на всех медицинских работников. Такое условие для заключения договора выдвинули медицинские страховые компании.

При этом в начале мая 2018 г., после переговоров с премьер-министром Андреем Бабишем и министром здравоохранения Адамом Войтехом, профсоюзы медицинских работников сообщили об обещании повысить зарплаты в секторе. Сейчас, по данным больниц, будет повышена лишь доплата за рабочие смены медсестер.

Министерство здравоохранения поддержало договор со страховщиками, указывая на необходимость индивидуально рассматривать потребности больниц и повышать зарплаты, прежде всего, медсестрам, среднему и низшему медицинскому персоналу.