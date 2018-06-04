Повышение зарплат в здравоохранении будет производиться выборочно

Катерина Айзпурвит
04-06-2018
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Как сообщает Ассоциация больниц ЧР, запланированное на 2019 год повышение зарплат не будет распространяться автоматически на всех медицинских работников. Такое условие для заключения договора выдвинули медицинские страховые компании.

При этом в начале мая 2018 г., после переговоров с премьер-министром Андреем Бабишем и министром здравоохранения Адамом Войтехом, профсоюзы медицинских работников сообщили об обещании повысить зарплаты в секторе. Сейчас, по данным больниц, будет повышена лишь доплата за рабочие смены медсестер.

Министерство здравоохранения поддержало договор со страховщиками, указывая на необходимость индивидуально рассматривать потребности больниц и повышать зарплаты, прежде всего, медсестрам, среднему и низшему медицинскому персоналу.

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