Повышение зарплат полицейским и пожарным в 2018 г. потребует 2,9 млрд крон

Лорета Вашкова
15-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Повышение зарплат полицейским и пожарным на 10 %, запланированное в Чехии с 1 ноября текущего года, обойдется госказне в 451 миллион крон (17 млн евро). В следующем году затраты на повышение оплаты труда стражей порядка и работников пожарной охраны составят 2,9 млрд крон. Финансовый анализ проведен правительством в сотрудничестве с МВД, сообщает ČTK.

В последний раз зарплаты данной категории работников повышались на 10% в июле 2017 г., за последние четыре года они в целом увеличились на 25% (в среднем на примерно 5 тысяч крон).

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 