Повышение зарплат полицейским и пожарным в 2018 г. потребует 2,9 млрд крон

Повышение зарплат полицейским и пожарным на 10 %, запланированное в Чехии с 1 ноября текущего года, обойдется госказне в 451 миллион крон (17 млн евро). В следующем году затраты на повышение оплаты труда стражей порядка и работников пожарной охраны составят 2,9 млрд крон. Финансовый анализ проведен правительством в сотрудничестве с МВД, сообщает ČTK.

В последний раз зарплаты данной категории работников повышались на 10% в июле 2017 г., за последние четыре года они в целом увеличились на 25% (в среднем на примерно 5 тысяч крон).