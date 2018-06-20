Повышение уровня охраны окружающей среды

Чешская инспекция по охране окружающей среды сообщила, что в прошлом году ими были выписаны штрафы чешским компаниям на общую сумму 113 миллионов крон (4 378 148 евро), что на 16 миллионов крон (619 914 евро) меньше, чем в 2016 году.

По словам директора инспекции Эрика Гейсе это вызвано повышением дисциплинированности чешских фирм и организаций. Наибольшее количество штрафов было выписано за неправильную утилизацию отходов производства.