Повышение уровня охраны окружающей среды

Ирина Ручкина
20-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская инспекция по охране окружающей среды сообщила, что в прошлом году ими были выписаны штрафы чешским компаниям на общую сумму 113 миллионов крон (4 378 148 евро), что на 16 миллионов крон (619 914 евро) меньше, чем в 2016 году.

По словам директора инспекции Эрика Гейсе это вызвано повышением дисциплинированности чешских фирм и организаций. Наибольшее количество штрафов было выписано за неправильную утилизацию отходов производства.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 