Потребление пива упало на 24%

Антон Каймаков
04-11-2017
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В межгодовом сравнении в сентябре резко сократился объем проданного в ресторанах чешского пива. Падение составило 24%. Меньше было продано также и бутилированного пива в магазинах, хотя разница и не столь выразительна, как в отношении разливного пива, предлагаемого ресторанами. Об этом СМИ сообщила исполнительный директор Чешского союза пивоварен Мартина Ференцова.

Представитель отраслевой организации считает, что в негативный результат на совести государства. В качестве причины сокращения продажи пива Ференцова приводит внедрение «антитабачного закона», запрещающего курение в ресторанах, введение в действие новых ограничений в сфере игорного бизнеса, а также запуск системы электронного учета выручки.

 
 
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