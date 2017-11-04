Потребление пива упало на 24%

В межгодовом сравнении в сентябре резко сократился объем проданного в ресторанах чешского пива. Падение составило 24%. Меньше было продано также и бутилированного пива в магазинах, хотя разница и не столь выразительна, как в отношении разливного пива, предлагаемого ресторанами. Об этом СМИ сообщила исполнительный директор Чешского союза пивоварен Мартина Ференцова.

Представитель отраслевой организации считает, что в негативный результат на совести государства. В качестве причины сокращения продажи пива Ференцова приводит внедрение «антитабачного закона», запрещающего курение в ресторанах, введение в действие новых ограничений в сфере игорного бизнеса, а также запуск системы электронного учета выручки.