МИД ЧР сообщает, что гражданка Чехии, получившая ранения при нападении на туристок в Хургаде, будет перевезена для дополнительного обследования в столицу Египта. Ее партнера с ребенком разместят на территории чешского диппредставительсва в Каире. 14 июля на туристок отеля в Хургаде напал человек, вооруженный ножом. В результате погибли две гражданки Германии, помимо чешки, ранения получили две туристки из Армении и женщина, гражданство которой пока не установлено. Полиция задержала нападавшего, которым оказался 18-летний Абдар Рахман Шамс Дин из провинции Кафр-эш-Шейх. Мотивы его действий пока не установлены.