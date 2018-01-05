Постановление о зарплатах водителей автобусов останется в силе

Лорета Вашкова
05-01-2018
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Указ, в соответствии с которым минувшее правительство во главе с премьер-министром Богуславом Соботкой распорядилось повысить к началу 2017 года минимальные оклады водителей пассажирских автобусов, не подлежит изменениям.

Средства на оклады обязаны обеспечить краевые администрации. Об этом в своем аккаунте в Тwitter сообщил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш после переговоров с председателем Ассоциации краев Яной Вилдуметцовой (от движения ANO) и главой Профсоюзов транспорта Лубошом Помайбиком.

При этом еще в четверг глава чешского правительства после встречи с гетманами информировал о своем намерении упразднить постановление предшествовавшего правительства, аргументируя тем, что "премьеру не подобает определять размер зарплат водителей, которые трудоустроены у частных перевозчиков".

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