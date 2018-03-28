Посольство России в Праге открыло книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерове

Посольство Российской Федерации в чешской столице в связи с пожаром торгового центра в Кемерове, унесшим десятки жизней, открыла книгу соболезнований, где может оставить запись любой желающий. Сообщение об этом опубликовано на Интернет-сайте посольства РФ.

28 марта запись можно было сделать с 15.00 до 17.00, а в четверг, 29 марта, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, по адресу: Прага-6, ул. Pod Kaštany 1.

В России 28 марта – день общенационального траура. В Кемерове продолжается трехдневный траур, который был объявлен в понедельник.