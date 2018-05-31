Посольство России опровергает причастность маршала Конева к событиям 1968 года в Чехословакии

Тимур Кашапов
31-05-2018
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Посольство России в Праге вновь выступило против установки на памятнике маршалу Коневу таблички, на которой должна быть описана роль военачальника в освобождении столицы Чехии от фашизма в 1945 году и подготовке к вторжению войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Диппредставительство в этой связи в соцсети Twitter опубликовало документ, в котором отрицает причастие маршала к операции 1968 года.

«Посольство официально информирует о том, что архивные данные не подтверждают какую-либо причастность И.С. Конева к разработке военной операции «Дунай» и к событиям 1968 г. в Чехословакии. По данным Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Маршал Советского Союза И.С. Конев в апреле 1963 года с учетом возраста от руководящей деятельности в Вооруженных силах СССР отошел и был зачислен в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Единственное, что связывает И.С. Конева с Чехословакией – это командование Пражской освободительной операцией в мае 1945 года, о чем говорится на изначальной табличке на памятнике в Праге 6», – сказано в официальном заявлении посольства России в Праге.

Ранее муниципалитет шестого района Праги объявил, что до конца июня разместит на памятнике маршалу Коневу соответствующую табличку. Глава администрации Праги-6 Ондржей Коларж в ответ на заявление посольства сообщил, что настаивает на ее установке, причем историческая точность и достоверность информации была подтверждена Военно-историческим институтом.

Тимур Кашапов
31-05-2018
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