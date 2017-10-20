Посольство Азербайджана в ЧР отреагировало на статью о коррупции в газете MF Dnes

В четверг Посольство Республики Азербайджан в Чехии сделало официальное заявление в отношении материала, опубликованного изданием MF Dnes, в котором азербайджанское правительство обвиняется в «подкупе чешских политиков». В заявлении говорится о том, что авторы статьи не представили ни одного реального доказательства вышеупомянутых действий. Главной мишенью, говорится в заявлении, являются члены Парламента ЧР, которые сотрудничают с Азербайджаном.

«Необходимо подчеркнуть, что уже в апреле текущего года Посольство Республики Азербайджан в Чешской Республике знало о готовящейся очерняющей PR кампании против членов Чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы. Посольство также предупреждало некоторых чешских политиков о возможной угрозе. Эта статья была придумана армянскими лоббистами, и время ее публикации подходит в качестве кампании перед осенними выборами. Позорно, что внутренние политические проблемы используются для разрушения билатеральных отношений между Чешской Республикой и Азербайджаном», - говорится в заявлении.

Далее Посольство Республики Азербайджан призывает членов Чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы дать отпор этой запугивающей кампании и осудить журналистов и СМИ, которые используют лживые обвинения для преследования каждого, кто находится в официальных отношениях с Азербайджаном.

«Кроме того, Посольство Республики Азербайджан в Чешской Республике просит правоохранительные органы тщательно расследовать данные попытки повлиять на исход чешских выборов и распространение лживой информации», - говорится в заключение.

Напомним, что 16 октября в издании MF Dnes был опубликован материал, изобличающий азербайджанское правительство в отмывании денег путем перевода средств через подставные компании на европейские банковские счета азербайджанской элиты и других организаций, возможно, не подозревающих нечестное происхождение средств. Замешанной в скандал оказалась и Чешская Республика.