Посол ЧР в США заявил, что встреча президентов двух стран состоится, не назвав конкретные сроки

Катерина Айзпурвит
03-09-2017
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В интервью «Чешскому Радио Plus» Новый посол ЧР в Вашингтоне Гинек Кмоничек сообщил, что давно заявленная встреча Милоша Земана с Дональдом Трампом состоится, отказавшись при этом назвать конкретные сроки.

Встреча будет зависеть от обсуждаемой повестки, где может рассматриваться вопрос о закупке американских вертолетов для Чешской армии и строительство нового блога АЭС «Темелин».

Ранее Гинек Кмоничек, занимавший в тот момент пост главы внешних связей президентской канцелярии, сообщал, что посетить Белый дом Милош Земан был приглашен Дональдом Трампом еще в декабре 2016 г. Однако поездка не состоялась, что вызвало вопросы и комментарии со стороны чешских СМИ.

 
 
 
 
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