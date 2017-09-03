Посол ЧР в США заявил, что встреча президентов двух стран состоится, не назвав конкретные сроки

В интервью «Чешскому Радио Plus» Новый посол ЧР в Вашингтоне Гинек Кмоничек сообщил, что давно заявленная встреча Милоша Земана с Дональдом Трампом состоится, отказавшись при этом назвать конкретные сроки.

Встреча будет зависеть от обсуждаемой повестки, где может рассматриваться вопрос о закупке американских вертолетов для Чешской армии и строительство нового блога АЭС «Темелин».

Ранее Гинек Кмоничек, занимавший в тот момент пост главы внешних связей президентской канцелярии, сообщал, что посетить Белый дом Милош Земан был приглашен Дональдом Трампом еще в декабре 2016 г. Однако поездка не состоялась, что вызвало вопросы и комментарии со стороны чешских СМИ.