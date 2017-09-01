Посол ЧР в Иордании: Чешская гуманитарная помощь способствует снижению миграционного потока

В интервью ČTK посол ЧР в Иордании Петр Гладик выразил убеждение, что гуманитарная помощь, которую Чехия направляет Иордании, помогает тысячам сирийских беженцев и снижает их стремление попасть в Европу.

Дипломат также указал на то, что репутация, приобретенная таким образом Чехией, помогает в работе чешским компаниям, стремящимся наладить экспорт своей продукции в Иорданию. За последний год экспорт в эту страну из ЧР вырос на 62%.

В 2016 г. Чешская Республика предоставила Иордании гуманитарную помощь на общую сумму 75 млн крон (2,9 млн евро), которая была направлена, в первую очередь, в лагерь для беженцев «Азрак», являющимся вторым крупнейшим лагерем в стране. «Проект оказался настолько успешным, что в этом году к нему подключилось и немецкое правительство», – подчеркивает Петр Гладик.