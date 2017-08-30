Посол ЧР в Египте: Местные власти затягивают расследование нападения в Хургаде

В интервью агентству ČTK посол ЧР в Египте Вероника Кухинёова-Шмиголова сообщила, что египетские власти затягивают расследование нападения на туристок в Хургаде, в результате которого погибла гражданка Чехии.

По мнению дипломата, египетская сторона подозревает, что при расследовании подтвердится, что нападение являлось терактом, совершенным радикальным исламистом, что может вызвать отток из страны туристов. Также чешская и египетская стороны продолжают переговоры о выплате компенсации семье жертвы.

14 июля 2017 г. 28-летний Абдель Рахман Шаабан из провинции Кафр-эш-Шейх напал с ножом на туристок в Хургаде, в результате чего на месте погибли две гражданки Германии, ранения получили две туристки из Армении и россиянка. В ночь на 27 июля от последствий множественных ранений в больнице Каира скончалась 36-летняя гражданка Чехии.