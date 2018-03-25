Посол Чехии в США и вице-спикер Европейского парламента согласны с выдворением российских дипломатов из Чехии

По мнению посла Чешской Республики в США Гинека Кмоничека и заместителя председателя Европейского парламента от Чехии Павла Телички, страна должна проявить солидарность с Великобританией и выдворить несколько российских дипломатов. Свое мнение по данному вопросу чешские представители высказали в дискуссионной программе Чешского Телевидения.

Соединенное Королевство уже осуществило данный шаг, выслав со своей территории 23 дипломатических работников России, так как считает, что именно российская сторона организовала в Солсбери отравление бывшего агента российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Европейский совет на прошлой неделе мнение Великобритании поддержал.

Посол Чехии в США Гинек Кмоничек уверен, что для проявления солидарности с Великобританией достаточно выслать 1-2 российских дипломатов. Запад, по его мнению, должен потребовать от России предоставления гарантий, что подобного рода насильственные действия на территории членских государств ЕС и НАТО не будут повторяться, и что не существует какой-либо ликвидационной программы по устранению заграничных оппонентов и перебежчиков.

Заместитель главы Европейского парламента Павел Теличка уверен, что реакция Чешской Республики должна быть более резкой. Он считает необходимым учесть, что Кремль назвал Чехию одной из возможных стран происхождения яда «Новичок», использованного для покушения на Скрипаля. Сколько должно быть выдворено российских дипломатов, Павел Теличка не уточнил, но напомнил о сообщениях Информационной службы безопасности, которая неоднократно упоминала, что в Чехии под дипломатическим прикрытием часто работают сотрудники российских спецслужб.