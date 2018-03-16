Последняя зима оказалась одной из самых теплых с конца XVIII в.

Средняя температура зимой 2017/2018 гг. составила +3,1 градуса Цельсия, что стало одним из самых высоких показателей с конца XVIII в. и почти на три градуса превысило среднестатистическую температуру последних лет.

Чешский гидрометеорологический центр (ČHMÚ) сделал такой вывод на основании данных метеостанции в пражском Клементинуме, где наблюдения за температурой воздуха ведутся с 1775 года.

Самой теплой за весь период наблюдений, согласно данным Клементинума, оказалась зима 2006/2007 гг., когда средняя температура воздуха в зимние месяцы составила 5,8 градусов выше нуля.