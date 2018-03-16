Последняя зима оказалась одной из самых теплых с конца XVIII в.

Катерина Айзпурвит
16-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Средняя температура зимой 2017/2018 гг. составила +3,1 градуса Цельсия, что стало одним из самых высоких показателей с конца XVIII в. и почти на три градуса превысило среднестатистическую температуру последних лет.

Чешский гидрометеорологический центр (ČHMÚ) сделал такой вывод на основании данных метеостанции в пражском Клементинуме, где наблюдения за температурой воздуха ведутся с 1775 года.

Самой теплой за весь период наблюдений, согласно данным Клементинума, оказалась зима 2006/2007 гг., когда средняя температура воздуха в зимние месяцы составила 5,8 градусов выше нуля.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 