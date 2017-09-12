После встречи с президентом Германии М. Земан вновь отказался от принятия беженцев

Во вторник президент Чешской Республики Милош Земан после встречи со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером вновь отказался принимать мигрантов в Чехии. Он призвал, напротив, помогать непосредственно на местах в тех государствах, откуда прибывают беженцы. Об этом говорил и Штайнмайер, однако, одновременно он требовал, чтобы европейские страны уважали решение Суда Европейского союза.

Земан отверг принятие беженцев даже в том случае, если бы Чехия получала от европейских институтов финансовые средства. «У нас имеются серьезные сомнения в отношении совместимости их культуры – под этим я подразумеваю мигрантов мусульманского типа – с европейской культурой», - подчеркнул президент Чехии.

Президенты также не пришли к согласию в отношении антироссийских санкций со стороны ЕС. Милош Земан призвал к их отмене, поскольку, по его мнению, они не ведут к цели, в то время как, по мнению Штайнмайера, они не являются самоцелью, и их будет возможно отменить тогда, когда удастся достичь прогресса в мирном процессе в Украине.