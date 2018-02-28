После убийства словацкого коллеги чешскую журналистку взяли под охрану полиции

Расследование убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куциака и его подруги Мартины Кушнировой ведется в контакте с чешскими органами правопорядка, заявил 27 февраля на пресс-конференции президент полиции Словакии Тибор Гашпар, который сообщил, что следствие также взаимодействует с итальянскими коллегами.

В тот же день издание Respekt сообщило, что полиция ЧР выделила охрану Павле Голцовой, которая, как и ее погибший словацкий коллега, занимается расследованием связей политиков с организованной преступностью. В данный момент чешская журналистка отказывается от комментариев.

Издание Respekt обращает внимание на то, что в последние полтора года Голцова поддерживала с Куциаком тесные контакты в рамках расследования деятельности итальянской мафии Ндрангета на территории Словакии. Петра Голцова является основательницей Чешского центра журналистики расследований, участвующего в реализации международного проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Словацкое издание Aktuality.sk уже опубликовало незавершенную статью Яна Куциака, в которой упоминается итальянский предприниматель Антонио Вадала. По мнению погибшего журналиста, Вадала связан со словацкими политиками и итальянской мафией, прежде всего калабрийской Ндрангета. Куциак прослеживал связи Вадалы с Марией Трошковой, ассистенткой словацкого премьера Роберта Фицо, и секретарем совета безопасности Словакии Вильямом Ясанем. Погибший журналист занимался расследованием возможных связей итальянской мафии со словацкими политиками при распределении средств из фондов Евросоюза.

По сообщению газеты Mladá fronta DNES, 42-летний итальянец также владеет чешской компаний Vadala Group CZ. Ее сфера деятельности указана как «недвижимость», однако за фирмой не числится никакого имущества.

Ян Куциак (Ján Kuciak) и его подруга были застрелены; их тела были обнаружены полицией вечером 25 февраля в их доме в городке Велка Мача, в 65 километрах к востоку от Братиславы. Власти Словакии объявили награду в миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть данное преступление.

Словацкая оппозиция уже потребовала отправить в отставку руководителей силовых структур. Профессиональная деятельность Куциака как мотив убийства остается приоритетной версией следствия.