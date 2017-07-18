После снижения стоимости роуминга в ЕС чехи звонят в три раза больше

Ольга Васинкевич
18-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

После снижения цен на телефонные разговоры в рамках роуминга в странах ЕС чехи совершают звонки в три раза чаще, чем в 2016 году и больше пользуются мобильным Интернетом. Такая информация была предоставлена операторами мобильной связи. С середины июня 2016 года чешские мобильные операторы снизили стоимость роуминга в ЕС до цен на территории Чехии. Самыми популярными направлениями, откуда звонят чехи в рамках роуминга, стали Хорватия и Италия. Эти страны в летние месяцы обгоняют по частоте звонков традиционные Германию и Словакию, куда в течение года чаще всего звонят чешские пользователи.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 