После снижения цен на телефонные разговоры в рамках роуминга в странах ЕС чехи совершают звонки в три раза чаще, чем в 2016 году и больше пользуются мобильным Интернетом. Такая информация была предоставлена операторами мобильной связи. С середины июня 2016 года чешские мобильные операторы снизили стоимость роуминга в ЕС до цен на территории Чехии. Самыми популярными направлениями, откуда звонят чехи в рамках роуминга, стали Хорватия и Италия. Эти страны в летние месяцы обгоняют по частоте звонков традиционные Германию и Словакию, куда в течение года чаще всего звонят чешские пользователи.