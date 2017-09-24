После инцидента на Днях армии были отменены прыжки парашютистов на общественных мероприятиях

Министр обороны Мартин Стропницкий в воскресной передаче «Вопросы Вацлава Моравеца» сообщил, что после инцидента на пражской Летне во время Дней армии в субботу, были отменены прыжки парашютистов во время проведения общественных мероприятий. Напомним, что в субботу парашютист приземлился на зрителей, тем самым, ранения получили три человека. По словам министра, причиной неудачного приземления стал порыв ветра, который снес парашютиста за отведенную для этого территорию. Мартин Стропницкий подчеркнул, что прыжки парашютистов на общественных акциях будут отменены, как минимум, до окончания расследования причины инцидента.