Посещаемость «Музейной ночи» оказалась рекордно низкой

Эва Туречкова
10-06-2018
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В ночь с субботы на воскресенье состоялась Пражская музейная ночь, однако посещаемость оказалась в этом году самой низкой, начиная с 2006 года. По сравнению с прошлым годом, количество посетителей сократилось на 65 тысяч и составило 120 тысяч человек.

Самым востребованным оказались Музей авиации Кбелы, Национальный технический музей, Музей Полиции ЧР и Ботанический сад. Длинные очереди строились перед зданием Анатомического музея 1-го медицинского факультета Карлова Университета, куда доступ для общественности в течение года закрыт.

В Музейной ночи приняли участие 77 зданий 50 пражских музеев и других культурных институций, в том числе и здание Чешского Радио.

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