Помимо советских диссидентов, премию Gratias agit получит памятник Лидице и парижский «Сокол»

Премией Gratias agit, которую вручает министр иностранных дел Чешской Республики за распространение доброго имени страны за ее пределами, в этом году будет награждена группа диссидентов, вышедших в 1968 г. на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии. Премию получат трое из живущих сегодня «восьми смелых» – Павел Литвинов, Татьяна Баева и Виктор Файнберг.

Среди других лауреатов – памятник жертвам нацизма Лидице и парижский филиал чешского общества «Сокол», а также активисты чешских землячеств за рубежом, популяризаторы чешской культуры, ученые.

Как сообщает МИД Чехии, награждение состоится 8 июня в Чернинском дворце, здании Министерства. Премия Gratias agit была учреждена в 1997 г.; статуэтка выполнена в форме хрустального глобуса.