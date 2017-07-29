Министерство юстиции Чехии внедрило методические указания, согласно которым предоставление государственного заказа той или иной фирме может быть обусловлено трудоустройством заключенных или же граждан с судимостью. Ведомство ожидает, что подобное требование поможет в большей степени обеспечивать работой граждан отбывающих наказание или освободившихся лиц. Тюремная службы Чехии также обращает внимание, что обеспеченность бывших преступников работой снижает показатели рецидивов. Согласно статистике, к концу 2016 года в Чехии работой было обеспечено около половины заключенных - 15 тысяч человек.