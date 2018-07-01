Положительную оценку новому кабинету дает 7% чешских граждан

Антон Каймаков
01-07-2018
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Согласно исследованию агентства Kantar TNS, осуществленному по заказу Чешского Телевидения, только 7% дает новому кабинету министров Чехии премьера Андрея Бабиша положительную оценку. 59% респондентов высказывают нейтральное суждение, хотя и не считают предложенный вариант идеальным. Против выступает 28% граждан. Всего в исследовании приняло участие 1200 человек.

Поддержку коалиционному правительству движения ANO и социал-демократов намерены оказать парламентские коммунисты. Данное обстоятельство не удовлетворяет 42% участников опроса. 49% респондентов не видят в этом проблемы.

 
 
 
 
 
 
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