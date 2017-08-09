Половина чехов потребляет в пищу продукты с прошедшим сроком годности

Ольга Васинкевич
09-08-2017
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Более половины чешского населения (53%) употребляло в пищу продукты питания по окончании минимального срока годности (у продуктов с длительным сроком хранения). Такие продукты (макаронные изделия, консервы, печенье) можно употреблять без вреда для здоровья. Примерно 48% опрошенных ест продукты и по окончании их срока годности, указанного как «Употребить до». Им маркируются быстропортящиеся продукты питания. Такая информация стала известна в результате проведенного исследования, итоги которого обнародовал Центр по изучению общественного мнения (CVVM). Лишь менее пятой части респондентов сообщило, что никогда не употребляет продукты по окончании их срока годности.

 
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