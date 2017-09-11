Полку пражан прибыло

В Праге на сегодняшний день проживает 1 миллион 286 тысяч человек. Население чешской столицы разрослось на 6094 человека. Помогла рождаемость, младенцев на свет появилось на 1141 больше, чем было зарегистрировано смертей, а также переселенцы. Данные опубликовало Чешское статистическое управление. Из чешских регионов в Прагу переехало жить почти 11 000, а заграничных переселенцев было 8082 человек.

Наоборот, из Праги уехало 14 100 жителей, которые, чаще в большинстве своем, выбрали место жительства в ином регионе страны. В иные государства переселились 3 137 пражан.