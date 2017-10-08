Политики высказались против расширения полномочий президента

Судя по высказываниям политиков, принявших участие в воскресных телевизионных дебатах Otázky Václava Moravce «Чешского телевидения», в ближайшее время они не намерены дать «зеленый свет» расширению полномочий президента Чехии, которое нынешний глава государства Милош Земан считает целесообразным.

В частности, в интервью, предоставленном телеканалу Баррандов 5 октября, Земан защищал идею расширенного делегирования полномочий президента. По его словам, это, помимо прочего, избавило бы главу ЧР от необходимости согласования с премьер-министром принятия таких решений как присуждение государственных наград.

Против расширения полномочий высказались министр юстиции Роберт Пеликан, министр по правам человека Ян Хвойка, экс-министр юстиции Павел Блажек. По их мнению, причин для внесения изменений в Конституцию Чехии нет, как и для изменений четко действующей парламентской системы.

Я. Хвойка сообщил, что он выступил бы против возможности отзыва президентом министров, в пользу которой высказался М. Земан. По мнению министра, принятие предложения Милоша Земана, по сути дела, означало бы упразднение должности главы правительства.