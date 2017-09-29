Политики считают позором сравнение ЕС с Третьим рейхом из уст пресс-секретаря главы Чехии

Позором и подрывом политической репутации Чешской Республики считают некоторые чешские политики высказывание Иржи Овчачека, пресс-секретаря канцелярии чешского президента, в котором он приравнял Евросоюз к Третьему рейху Гитлера. В опросе, проведенном агентством ČTK, за Овчачека косвенно заступился лидер движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура, назвавший ЕС «Четвертым рейхом».

«Рейх принял решение, что в протекторате не будут пить «туземак» (крепкий алкогольный напиток – прим.ред.). И баста!». Так прокомментировал пресс-секретарь президента в сети facebook сообщение о выявлении Европейским агентством по безопасности продуктов питания канцерогенного вещества в эссенции, используемой для производства чешского «рома» «Туземский». Об изречении Иржи Овчачека информировали агентства Reuters и DPA.

Премьер-министр Богуслав Соботка в своем Twitter разделил мнение чешских евродепутатов, которые порекомендовали И. Овчачеку «изучить вопрос», прежде чем распространять неправдивую информацию.