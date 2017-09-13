Политики намерены изменить структуру чешской экономики

Антон Каймаков
13-09-2017
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Представители главных политических партий Чешской Республики во время предвыборной дискуссии сошлись во мнении, что стране необходимо добиться баланса в общественных бюджетах. Поддержку получило и взятие курса на изменение структуры экономики страны. По мнению участников дискуссии, Чехия должна прекратить выполнять функцию «дешевого монтажного цеха», а взять курс на выпуск продукции с высоким параметром добавленной стоимости.

Во время встречи, организованной Британской торговой палатой в ЧР при сотрудничестве с Американской торговой палатой, Французско-чешской и Торговой палатой стран Северной Европы, представители политических партий Чехии поддержали план расширения цифровых технологий в системе государственного управления, в сфере образования, науки и исследований. Все партии подчеркивают необходимость снижения уровня бюрократии. Отличаются мнения по поводу параметров системы налогообложения.

 
 
 
 
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