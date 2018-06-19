Полиция выдвинула обвинения против болгарина, угрожавшего Пакистану проведением терактов

Полиция выдвинула обвинения против 21-летнего молодого человека из Болгарии, который, по данным правоохранительных органов, посылал sms-сообщение и электронные письма в СМИ Пакистана с угрозами проведения на территории этой страны террористического акта. Об этом ČTK сообщил пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

По данным криминалистов, в январе 2018 г. молодой человек, временно проживающий в Чехии, совершил данные действия, чтобы помочь освобождению гражданки Чехии, задержанной в аэропорту Лахора с 10 кг героина. В сообщениях за подписью «гражданин Чехии Николай Иванов», было указано, что если задержанная Тереза Г. не будет в течение 48 ч на свободе, в Пакистане произойдут теракты.

Полиция сообщила, что задержанный в Пльзене болгарин сотрудничает со следствием. В случае обвинительного приговора ему может грозить от трех до 12 лет тюремного заключения.