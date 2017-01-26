Новости Полиция предъявила обвинение трем участникам военных учений
Трем участникам военных учений, проходивших в 2016 г. на военном полигоне Либава, предъявлено обвинение в нанесении тяжелого вреда здоровью. В результате обстрела из БМП бронетранспортера двое военных получили ранения, один из пострадавших, 29-летний военный, лишился левой руки. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование происшествия ведет комиссия начальника Генерального штаба и полиция города Оломоуц.
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ЧЕ 2017 в Остраве: короткий танец и произвольная программа в парном катании
В Остраве продолжаются соревнования в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию. 26 января на лед вышли танцевальные пары с короткой программой и спортивные пары с произвольной программой. От Чехии в танцах выступили Николь Кузьмичева и Александр Синицын, которые получили 47,16 балла, заняв, в итоге, 26 место, что не позволяет им продолжать борьбу. Чешские спортсмены поблагодарили своих болельщиков за поддержку. «Золото» досталось итальянскому дуэту Анна Каппеллини – Лука Ланотте (76,65), россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловёьв заняли второе место (76,18), Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции получили бронзовые медали (75,48).
Птичий грипп впервые выявлен на крупной чешской птицефабрике
После того как владелец сообщил о внезапной гибели 160 птиц, ветеринары подтвердили наличие очага птичьего гриппа на крупной птицефабрике, расположенной в населенном пункте Ржитовиз-у-Блатне, в районе города Страконице. Для предотвращения распространения инфекции было уничтожено 6500 голов уток. Пресс-секретарь Государственной ветеринарной инспекции Петр Пейхал сообщил, что у птиц был выявлен вирус Н5, который могли занести на фабрику дикие утки. Владельцы птицефабрик имеют право на получение компенсации ущерба со стороны государства в случае подачи соответствующего заявления в течение шести недель после ликвидации очага заражения.
Полиция предъявила обвинение трем участникам военных учений
Трем участникам военных учений, проходивших в 2016 г. на военном полигоне Либава, предъявлено обвинение в нанесении тяжелого вреда здоровью. В результате обстрела из БМП бронетранспортера двое военных получили ранения, один из пострадавших, 29-летний военный, лишился левой руки. Виновным грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование происшествия ведет комиссия начальника Генерального штаба и полиция города Оломоуц.
За 2016 г. в Праге произошло 2025 пожаров, 10 человек погибло
За прошлый год в столице Чехии было зафиксировано 2025 пожаров, на 362 меньше, чем в 2015 г. 10 человек в результате пожаров погибло, 109 получили ранения. Материальный ущерб от возгораний составил почти 330 млн крон (12 млн евро). Пожарным удалось спасти имущество на общую сумму 1 млрд 300 млн крон (48 млн евро). За год пожарные выезжали на тушение пожаров более 9000 раз, а также более 1000 раз участвовали в ликвидации последствий ДТП. Чаще всего помощь в борьбе с огнем требовалась в шестом районе Праги. Наиболее пожароопасным месяцем стал май 2016 г., за который произошло 907 пожаров, технических аварий и других происшествий, потребовавших вмешательства пожарных.
Чехия может поддержать протест против введения ФРГ платы за пользование автобанами страны
Как заявил премьер-министр Богуслав Соботка, Прага может присоединиться к иску, поданному в Европейский суд Австрией на немецкий закон о введении платы для легковых автомобилей за проезд по автобанам страны. Австрия указывает на дискриминационный характер формулировки закона по отношению к иностранцам, поскольку у граждан ФРГ дорожный сбор будет взиматься на льготных условиях в рамках налога на автомобиль. При этом немецкие власти уже пошли на уступки, согласившись ввести виньетки с кратким сроком действия. В зависимости от объема выбросов двигателя, дорожная марка на 10 дней обойдется предположительно в сумму от 2,5 до 24,5 евро; виньетка на 2 месяца может стоить от 7 до 50 евро, и около 130 евро – на год. При этом в приграничных районах иностранные водители смогут по-прежнему передвигаться бесплатно. Ожидается, что после принятия проекта правительством ФРГ, закон будет одобрен и Бундестагом и вступит в силу в 2018 или 2019 г.
Прогноз погоды на пятницу, 27 января
В пятницу, 27 января, синоптики обещают низкую облачность. Днем температура воздуха составит от -4 до 0 °C, в отдельных районах – до двух градусов тепла. Слабый юго-западный ветер 3-7 м/с, на Чешско-Моравской возвышенности – с порывами до 15 м/с, на западе Чехии и в Моравии – ветер слабый, переменный, до 4 м/с.
Приложение, распространяемое от имени Чешской почты, заражает смартфоны вирусом
Чешская почта предупредила об опасности заражения вирусом через мобильную аппликацию, которую злоумышленники предлагают установить якобы от ее имени. Владельцы смартфонов начали получать от имени Чешской почты смс-сообщения с предложением установить приложение Pošta Online. Этим они заражают свой гаджет вирусом, способным проникнуть в систему Интернет-банкинга владельца. Уже известно о десятках жертв, пострадавших от действий злоумышленников.
Министр финансов: За 3 года «Налоговая кобра» предотвратила потерю более 7,5 млрд крон
В ходе конференции Налогового управления ЧР министр финансов Андрей Бабиш сообщил, что специальный отдел по борьбе с налоговыми преступлениями «Налоговая кобра» за три года своего существования предотвратил потерю для бюджета суммы в размере 7 млрд 660 млн крон (283,7 млн евро). В течение прошлого года спецотдел предотвратил попытки уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3 млрд 400 млн крон (123 млн евро). Помимо «Налоговой кобры» в Чехии также действует «Азартная кобра», в задачу которой входит пресечение деятельности нелегального игорного бизнеса.
В 2017 г. у 800 000 граждан ЧР закончится срок действия водительских удостоверений
Впервые в истории более 800 000 граждан Чехии должны получить новые водительские удостоверения в течение одного года. Десятилетний срок действия прав на вождение автомобиля заканчивается у тех, кто получал документы в 2007 г. Подать заявление на обмен удостоверения можно за 3 месяца до окончания срока его действия по месту постоянного жительства. При подаче необходимо предъявить удостоверение личности, сдать одну фотографию и заполнить анкету. Заявление рассматривается в течение 20 дней, и обмен прав производится бесплатно. Для срочного получения водительского удостоверения придется заплатить 500 крон (18,5 евро). При этом за просроченные права водителю грозит штраф в размере 2000 крон (74 евро).
В Чехии обнаружен поддельный препарат «Виреад», применяемый при лечении ВИЧ
Как сообщает на своей сайте Государственное управление по контролю лекарственных средств (SÚKL), поддельный препарат «Виреад» (Viread), который используется при лечении ВИЧ-инфекции, был обнаружен в поставках одной из болгарских дистрибьюторских фирм. Инструкция по применению медикамента была составлена только на болгарском и румынском языках, что не допустиво при продаже лекарства на чешском рынке и позволяет определить, что данная упаковка содержит фальшивое лекарство. Обнаруженные подделки содержат 30 таблеток по 245 мг, со сроком действия до января 2020 г. Управление по контролю лекарственных средств проинформировало аптеки и медицинские учреждения о необходимости сообщать об обнаружении подделки.