Полиция представила ЧР в парламент запрос о лишении депутатской неприкосновенности бывшего министра финансов, председателя движения ANO Андрея Бабиша и первого зампредседателя движения Ярослава Фалтынека. Запрос подан в рамках расследования дела о финансировании строительства комплекса «Гнездо аиста» (Čapí hnízdo), получившего дотацию ЕС в размере 50 млн крон (1,9 млн евро) и связанного с холдингом Agrofert, которым владел Андрей Бабиш. Политик полностью отрицает свою вину и назвал запрос полиции «желанием устранить его с политической сцены» и «очернить его имя перед парламентскими выборами». Запрос будет рассмотрен парламентским комитетом 15 августа.