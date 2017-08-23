Полиция отказалась предоставить депутатам материалы по делу «Гнездо аиста»

Антон Каймаков
23-08-2017
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Члены депутатского мандатного комитета, которые призваны разработать рекомендацию по поводу лишения или сохранения депутатской неприкосновенности народных избранников Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека, связанных с делом «Гнездо аиста», смогут ознакомиться с необходимыми документами лишь у следователя. Полиция отказалась передавать комитету копии материалов проводимого расследования.

Экс-министр финансов Андрей Бабиш и депутат Ярослав Фалтынек подозреваются в причастности к незаконному получению государственных дотаций сельскохозяйственным гигантом Agrofert. Владельцем фирмы в исследуемый период времени являлся экс-министр Андрей Бабиш.

 
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