Полиция не нашла криминала в смерти евродепутата от компартии Рансдорфа

Чешская полиция остановила расследование обстоятельств смерти депутата Европарламента от коммунистической партии Чехии и Моравии Милослава Рансдорфа. Согласно заявлению пресс-секретаря полиции Томаша Гулана, в смерти 62-летнего политика, скончавшегося в январе 2016 г., не обнаружено ничего подозрительного.

На расследовании настаивала семья покойного, усматривавшая связь его кончины с задержанием в Швейцарии, продолжавшимся около суток. Страдавший диабетом депутат жаловался, что швейцарская полиция лишила его на какое-то время лекарств. Швейцарская сторона отрицала, указывая, что задержанный был осмотрен врачом и имел все необходимые лекарства.

3 декабря 2015 г. полиция задержала Милослава Рансдорфа и трех его спутников, граждан Словакии, в банке Цюриха при попытке получить 350 млн евро по документам, вызвавшим подозрения банковских служащих. В СМИ также попала информация, что словаки ранее подозревались в попытках банковского мошенничества. Милослав Рансдорф заявил по поводу своего задержания, что в Цюрихе «лишь выступал посредником между банком и клиентом», от которого получил доверенность. Однако, по словам политика, сотрудники банка, ничего не объясняя, сразу же вызвали полицию. Евродепутаты обладают иммунитетом на время заседаний Европарламента на территории стран-членов ЕС, куда Швейцария не входит.