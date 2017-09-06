Полиция эвакуировала терминал пражского аэропорта

Катерина Айзпурвит
06-09-2017
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Из-за обнаружения оставленного багажа полиция эвакуировала 1-й терминал пражского аэропорта, предназначенный для рейсы за пределы Шенгенской зоны. Как сообщила пресс-секретарь аэропорта Марика Яноушкова, все находящиеся в залах терминала люди были выведены на парковочную площадку перед зданием, куда был вызван пиротехник.

Пресс-секретарь также подтвердила, что происшествие может сказаться на графике прилетов и вылетов самолетов. За последние дни это уже третий случай тревоги из-за обнаружения подозрительного предмета – недавно полиция проводила эвакуацию станции метро «Мустек» и перекрывала часть Староместской площади. В обеих случаях тревога оказалась ложной.

 
 
 
 
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