Полиция допросила премьера Бабиша по делу «Гнездо аиста»

Эва Туречкова
09-06-2018
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Премьер Андрей Бабиш впервые отвечал на вопросы следователей в качестве обвиненного по делу «Гнездо аиста». Полиция на неделе допросила также супругу Бабиша Монику и его дочь Адриану Бобекову. Информацию опубликовал ежедневник Právo.

Напомним, что полиция уголовно преследует премьера, его жену и взрослых детей от первого брака из-за подозрений в злоупотреблении европейскими дотациями в размере 50 миллионов крон (2 млн евро). В случае осуждения обвиняемого, Бабишу грозит 10 лет тюремного заключения.

Уголовное преследование первого зампредседателя движения ANO Ярослава Фалтынека и еще трех фигурантов «Гнезда аиста», обжаловавших возбуждение уголовного дела в их отношении, было прекращено.

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