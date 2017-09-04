Полиция Чехии подключена к расследованию дела Александра Винника

Антон Каймаков
04-09-2017 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Полиция Чешской Республики принимает участие в расследовании дела об особо крупном мошенничестве с биткойнами, по которому проходит российский предприниматель Александр Винник. Информацию опубликовал еженедельник «Respekt».

ФБР США считает, что Александр Винник посредством перевода на биткойны «отмывал деньги», полученные в результате осуществления кибернетического шантажа, торговых операций с наркотиками и налогового мошенничества. Часть нелегально заработанных средств Александр Винник, по информации полиции, размещал в чешских банках.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 