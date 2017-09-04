Полиция Чехии подключена к расследованию дела Александра Винника

Полиция Чешской Республики принимает участие в расследовании дела об особо крупном мошенничестве с биткойнами, по которому проходит российский предприниматель Александр Винник. Информацию опубликовал еженедельник «Respekt».

ФБР США считает, что Александр Винник посредством перевода на биткойны «отмывал деньги», полученные в результате осуществления кибернетического шантажа, торговых операций с наркотиками и налогового мошенничества. Часть нелегально заработанных средств Александр Винник, по информации полиции, размещал в чешских банках.