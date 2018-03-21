Полиция Чехии и Молдовы перекрыла крупный канал наркотрафика

Чешским и молдавским полицейским удалось раскрыть разветвленную сеть торговли наркотиками. В ходе операции было задержано 19 граждан обеих стран, которым уже предъявлены обвинения. Полиция сообщает, что задержания будут продолжаться.

Как сообщила в ходе пресс-конференции сотрудники Национального центра по борьбе с наркотиками ЧР и их молдавские коллеги, преступная чешско-молдавская группа занималась контрабандой из Нидерландов кокаина и экстази, а на территории Чехии выращивала марихуану.

Наркотики перепродавались посредникам, которые распространяли их в Праге, Брно, Австрии и Молдавии; сеть наладила стабильные поставки запрещенных препаратов широкому кругу потребителей. По мнению полиции. Главным организатором наркоторговли, по данным полиции, является гражданин Чехи, управлявший наркотрафиком с территории страны.