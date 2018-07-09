Полиции удалось поймать дикобраза, сбежавшего две недели назад из зоопарка Брно

Полиции при помощи пожарных удалось поймать самку древесного дикобраза поркупина (Erethizon dorsatum), которая сбежала из вольеры зоопарка Брно, преодолев заграждение под напряжением. После звонка очевидца, сообщившего о местонахождении животного, его удалось обнаружить в ветвях высокого дерева в лесу неподалеку от города.

Самка поркупина по кличке Итка успешно уходила от погони в течение двух недель, не позволяя себя схватить. В этот раз пожарным удалось испугать дикобраза и заставить, таким образом, спуститься на землю, где животное поджидали полицейские с сетью и сотрудники зоопарка.