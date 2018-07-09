Полиции удалось поймать дикобраза, сбежавшего две недели назад из зоопарка Брно

Катерина Айзпурвит
09-07-2018
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Полиции при помощи пожарных удалось поймать самку древесного дикобраза поркупина (Erethizon dorsatum), которая сбежала из вольеры зоопарка Брно, преодолев заграждение под напряжением. После звонка очевидца, сообщившего о местонахождении животного, его удалось обнаружить в ветвях высокого дерева в лесу неподалеку от города.

Самка поркупина по кличке Итка успешно уходила от погони в течение двух недель, не позволяя себя схватить. В этот раз пожарным удалось испугать дикобраза и заставить, таким образом, спуститься на землю, где животное поджидали полицейские с сетью и сотрудники зоопарка.

 
 
 
 
 
 
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